В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Сегодня, 01:16

Город Газни с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными

Фото: AFP
Фото: AFP

Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает агенство Синьхуа.

Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.

Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.

Напомним, в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.

Как сообщалось, в Афганистане при атаке талибов погибли 17 военных и 25 получили ранения

Напомним, на востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы. От взрыва погибли не менее 30 человек.

А 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.
Афганистан, теракт, талибы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Афганистане при атаке талибов погибли 17 военных и 25 получили ранения

Вчера, 01:38

Солдаты и офицеры из лагеря заявили, что они находятся в окружении, и если войска армий не будут отправлены к ним, все они будут убиты

Другие страны

Фото: AFP

В Египте обезвредили ячейку террористов, причастную к попытке теракта в Каире

12 Августа, 23:53

Всего по этому делу арестованы шесть человек, в том числе две женщины
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Египте предотвратили атаку смертника на христианский храм

11 Августа, 16:25

Злоумышленник подорвал себя раньше времени, чтобы избежать задержания

Другие страны

Фото: AFP

Теракт в мечети в Афганистане: погибли 30 человек

3 Августа, 14:27

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок
Загрузка...