В Афганистане без вести пропали около сотни спецназовцев

Город Газни с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными

Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал, передает агенство Синьхуа.

Телеканал добавил, что, по последней поступившей информации, 10 спецназовцев были убиты и 20 были обнаружены живыми в районе Аджристан провинции Газни.

Город Газни одноименной провинции, расположенный в 125 км к югу от Кабула, с прошлой пятницы является местом ожесточенных столкновений между "Талибаном" и правительственными военными, жертвами которых стали уже десятки людей.

Напомним, в перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.

Как сообщалось, в Афганистане при атаке талибов погибли 17 военных и 25 получили ранения.

Напомним, на востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы. От взрыва погибли не менее 30 человек.

А 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.