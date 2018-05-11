В Афганистане более 30 полицейских погибли от атаки талибов

Боевика напали на полицейскую базу и захватили оружие и оборудование

В результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы провинциального совета Фарах Фарида Бахтавар, боевики в ночь на пятницу атаковали полицейскую базу в округе Балабулук, убив не менее 23 полицейских и ранив трех.

В результате второго нападения в городе Фарах боевики "Талибана" убили 11 полицейских и захватили большое количество оружия и оборудования.

Фарах это удаленная и малонаселенная провинция между Ираном на западе и провинцией Хелманд, которая является "сердцем" "Талибана". В последние месяцы провинция Фарах стала полем боя с талибами.

Через район Балабулук в провинции Фарах пролегают пути контрабанды наркотиков.

Специальные силы Афганистана при поддержке авиации, проводили активные боевые действия, но не смогли предотвратить повторные приступы боевиков.

Как сообщалось, в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари – бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.