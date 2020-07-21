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В Афганистане девочка-подросток жестко расправилась с талибами за смерть родителей

21 июля, 18:11

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

14-летняя Камар расстреляла боевиков из автомата АК-47

В Афганистане, власти которого продолжают бороться с боевиками-исламистами из группировки "Талибан", юная девушка совершила неординарный поступок, решительно отомстив убийцам своих родителей.

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Ссылаясь на начальника местной полиции Хабибурахмана Малекзаду, Daily Mail сообщает, что Камар Гюль расстреляла талибов, которые казнили ее отца за сотрудничество с афганскими властями и мать, которая защищала мужа. Пару расстреляли возле их дома в родном селе.

После случившегося Камар взяла хранившийся у них в доме автомат АК-47 и сначала расстреляла самих убийц, а потом – приехавших вместе с ними талибов, ранив нескольких из них.

Инцидент произошел на прошлой неделе в провинции Гор в центре страны, и с тех пор фотография Камар, на которой она позирует с автоматом, стала вирусной. Позже талибы пытались вернуться и отомстить отважной девушке, но жители деревни и силы безопасности отбили атаку.

Камар Гюль. Фото: соцсети
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Камар Гюль. Фото: соцсети

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При этом точный возраст героини неизвестен – поскольку, многие афганцы не знают, сколько им лет, Камар Гюль дают от 14 до 16 лет.

В настоящее время афганские силы безопасности доставили Гюль и ее младшего брата в более безопасное место, заявили у губернатора провинции.

Напомним, ранее в этой стране произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек.

А недавно стало известно о том, что Россия платила талибам за "охоту" на американских военнослужащих в Афганистане.

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Также смотрите видеосюжет о серии атак "Талибана" в день президентских выборов в этой стране:

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