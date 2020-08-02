В Афганистане ликвидировали главу разведки "Исламского государства"

Сотрудники специальных сил Афганистана ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая.

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Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Афганский национальный директорат безопасности, его подозревают в причастности к многочисленным атакам на военные и гражданские объекты в Афганистане, повлекшие за собой человеческие жертвы.

Известно, что Абдуллу убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.

На прошлой неделе в докладе ООН говорилось, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых "Исламским государством" атак, имели место жертвы среди гражданского населения. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.

В целом ООН сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в Афганистане в результате насилия погибло 1282 человека, а 2176 получили ранения.

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В то же время, отмечалось в документе, за первые шесть месяцев года число гражданских лиц, убитых и раненых в результате насилия по всей стране, сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что коалиционные силы уничтожили укрытия ИГИЛ на севере Ирака.

Также напомним, в конце мая двое региональных лидеров террористической группировки "Исламское государство" были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США.

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