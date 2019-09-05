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В Афганистане погибли военнослужащие НАТО: подробности

5 сентября, 17:20

Один военнослужащий был из Румынии, второй военный был из Соединенных Штатов

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле. Об этом говорится в заявлении миссии НАТО Resolute Support.

Один военнослужащий был из Румынии. Согласно политике НАТО Resolute Support не раскрывает дополнительных деталей о нем, оставляя это румынской стороне.

Второй военный был из Соединенных Штатов. Согласно политике Министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, не раскрывается до 24 часов после уведомления семьи.

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Операция "Решительная поддержка" (англ. Resolute Support Mission) – небоевая миссия NATO по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась c 1 января 2015 года.

Она официально сменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года. Эта дата считается формальным окончанием войны 2001-2014 годов. Фактически боевые действия продолжились, но уже с ведущей ролью афганских военных.

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Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Афганистан НАТО военные

Источник: Сегодня

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