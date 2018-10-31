В Афганистане потерпел крушение военный вертолет: погибли 25 человек

В афганской западной провинции Фарах упал вертолет армии страны, на борту которого находились минимум 25 человек. Как сообщили местные власти, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

На момент крушения в воздухе находились два вертолета, один из которых разбился. Среди погибших, как сообщают местные СМИ, был глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар. На данный момент причина крушения устанавливается.

Примечательно, что вертолет упал на территории, которая находится под контролем боевиков радикального движения "Талибан".

Напомним, 2 сентября вертолет, на борту которого находились граждане Украины, потерпел крушение в Афганистане. В результате катастрофы погибли двое граждан Украины и 10 военнослужащих. Всего на борту было 14 человек. Разбившийся вертолет Ми-8 принадлежал молдавской компании "Valan international cargo", но выполнял миссии по контракту с ООН.

Кроме того, военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в местности Латково в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши.