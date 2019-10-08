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В Афганистане прогремел взрыв: десять погибших, 27 раненых

8 октября, 01:57

Взрыв прогремел в афганском городе Джалабад

Фото: REUTERS/Parwiz

Фото: REUTERS/Parwiz

В Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв.

Об этом сообщает TOLO News.

В результате погибли минимум десять человек, еще 27 получили ранения.

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Согласно информации, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.

В МВД Афганистана заявили, что некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Афганистане талибы напали на управление полиции в провинции Балх, в результате чего погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции. По словам представителя губернатора провинции, боевики атаковали полицейский штаб, однако им не удалось взять его под свой контроль.

Ранее сообщалось, что минимум 32 человека погибли, еще 123 получили ранения в результате 113 нападений боевиков, которые были совершены в день проведения президентских выборов в Афганистане. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за 64 атаки, организаторы 59 нападений пока не известны.

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