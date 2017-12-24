В Афганистане произошел взрыв: есть жертвы и пострадавшие

В Афганистане, в котором недавно талибы атаковали КПП, в провинции Гильменд на юге страны по меньшей мере семь мирных жителей погибли, трое получили ранения при взрыве самодельного устройства. Об этом сообщает Khaama Press.

Отмечено, что инцидент произошел в районе Марджа.

Также сообщается, что причиной взрыва стало самодельное устройство, которое было задето транспортным средством. Автомобиль ехал по дороге, возле которой была расположена мина.

По информации издания, в авто находились местные мирные жители.

На данный момент ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее в результате атаки террориста-смертника и боевиков на полицейский участок в городе Гардез афганской провинции Пактия погибли 20 человек, ранения получили 160 человек. Пятерых боевиков удалось ликвидировать во время перестрелки.

Напомним, весной в центре Кабула прогремел взрыв, в результате которого погибли 50 человек. Взрыв был настолько мощным, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.