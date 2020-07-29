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В Афганистане "Талибан" объявил перемирие на Курбан-байрам

29 июля, 03:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Талибы призвали своих сторонников не вступать в вооруженные столкновения

Радикальное движение "Талибан" объявило о введении режима прекращения огня в Афганистане на период мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам – Ред.). Об этом заявил афганский телеканал "1 TV".

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Талибы выступили с заявлением, в котором призвали своих сторонников не вступать в вооруженные столкновения с правительственными силами в дни празника , который в нынешнем году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Движение отметило, что на период действия перемирия радикалы "не будут находиться на территориях, подконтрольных правительственным силам". В то же время талибы выразили надежду, что и отряды афганской армии воздержатся от каких-либо активных действий в регионах, удерживаемых "Талибаном".

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Курбан-байрам – исламский праздник, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

Напомним, что США и "Талибан" подписали мирное соглашение. США обязывались начать работу над планом по освобождению пленных и политических заключенных.

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Афганистан талибан талибы Курбан-байрам жертвоприношение

Источник: ТАСС

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