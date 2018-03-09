В Афганистане талибы напали на КПП:17 силовиков погибло

Бой между силовиками и талибами длился несколько часов

Талибы напали на четыре поста полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана вечером 8 марта, 17 силовиков погибло, сообщает DW.

Исламисты убили десятерых полицейских и семь солдат.

По данным ООН, в 2017 году в результате вооруженного противостояния в Афганистане погибли около 3,5 тысяч мирных жителей, что почти на девять процентов меньше, чем в 2016-м.

Как отмечено в сообщении, в последние месяцы талибы почти каждую ночь нападают на посты служб безопасности в различных провинциях Афганистана.

Как сообщалось, в Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв. Погибло как минимум семь человек, среди них – сотрудник полиции.

Напомним, 23 февраля талибы атаковали военную базу, расположенную в провинции Фарах. В результате нападения погибли 18 солдат.

Ранее, 29 января, террористы атаковали военную академию в Кабуле. Тогда погибли 11 военнослужащих. Атаку провели пять террористов, причем двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в здание