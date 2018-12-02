В Афганистане талибы похитили 40 мирных жителей

Сегодня, 16:14

Это уже второй случай за последние семь дней

Фото: AFP
Фото: AFP

На севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" похитили около 40 мирных жителей. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на данные местной полиции.

Согласно сообщению правоохранителей, все похищенные были пассажирами или водителями транспортных средств.

Телеканал отмечает, что это уже второй за неделю случай похищения на дорогах. Во вторник, 27 ноября, таким же образом похитили 25 человек.

Похитители требуют выплаты им в качестве выкупа своеобразного "налога" за проезд.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.
Афганистан, похищение, боевики, талибы, мирные жители
Источник:

Интерфакс

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