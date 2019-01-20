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В Афганистане террористы атаковали кортеж губернатора: восемь погибших

Сегодня, 10:18

Ответственность за атаку взяло на себе движение «Талибан»

Фото: AFP
В Афганистане террористы атаковали кортеж губернатора: восемь погибших //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg Другие страны Ответственность за атаку взяло на себе движение «Талибан»

В Афганистане террористы напали на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Погибли восемь человек, около десяти пострадали, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные правоохранителей.

Как рассказал представитель местной полиции Шапура Ахмадза, нападавший направил заминированный автомобиль кортеж. Автоколонна, в составе которой находился автомобиль с губернатором Логара, направлялась из Кабула в Логар.

По словам Ахмадзаи, глава провинции выжил. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Как сообщалось, не так давно в результате нападения группы вооруженных людей на правительственный комплекс в столице Афганистана Кабуле погибли 43 человека. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство Синьхуа.

Кроме того, ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

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Источник:

ТАСС

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