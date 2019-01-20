В Афганистане террористы атаковали кортеж губернатора: восемь погибших

Ответственность за атаку взяло на себе движение «Талибан»

Фото: AFP

В Афганистане террористы атаковали кортеж губернатора: восемь погибших //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/433/4a5/5c44334a545d7.jpg 2019-01-20T10:18:00+02:00 Другие страны Ответственность за атаку взяло на себе движение «Талибан»

В Афганистане террористы напали на кортеж губернатора провинции Логар Анвара Ишакзая. Погибли восемь человек, около десяти пострадали, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные правоохранителей.

Как рассказал представитель местной полиции Шапура Ахмадза, нападавший направил заминированный автомобиль кортеж. Автоколонна, в составе которой находился автомобиль с губернатором Логара, направлялась из Кабула в Логар.

По словам Ахмадзаи, глава провинции выжил. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Как сообщалось, не так давно в результате нападения группы вооруженных людей на правительственный комплекс в столице Афганистана Кабуле погибли 43 человека. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство Синьхуа.

Кроме того, ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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