В Афганистане уничтожили верховного командующего "Талибана"

В провинции Гельманд на юге Афганистана во время совместной операции афганских и американских спецподразделений убили верховного командующего "Талибана" Абдула Манана.

Об этом сообщает Reuters.

"Главарь террористической организации руководил повстанческой группой в провинции Гельманд и был убит вместе с еще 29 боевиками в результате взрыва авиабомбы в субботу, 30 ноября", – сообщил губернатор провинции Гельманд Ясин Хан.

Его смерть подтвердил представитель боевиков Забиулль Муджахид и американские военные.

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Также сообщается, что сейчас афганские войска перешли в наступление с поддержкой США, в частности, посредством точных воздушных ударов, чтобы заставить "Талибан" принять мирные переговоры.

"У них будут проблемы с усилением борьбы, когда их бойцы и лидеры находятся под постоянным нападением. Мирные переговоры – единственное решение", – сказал представитель пресс-службы сил США в Афганистане Дейв Батлер.

Ранее сообщалось, что лидер пакистанских талибов Саид Саджна был убит ударом американского беспилотного летательного аппарата. Однако версии расходятся. По одной из них – главарь базирующегося на северо-западе Пакистана движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) был уничтожен в пакистанском Северном Вазиристане. Другие источники говорят, что это произошло на территории Афганистана.

Также стало известно, что администрация США готова к прямым контактам с руководством радикального движения "Талибан", но не собирается поддерживать их через голову правительства Афганистана.