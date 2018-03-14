В Афганистане в результате нападения боевиков погибли 14 человек

За одно из нападений взял на себя ответственность Талибан

На западе Афганистана в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" были убиты не менее 12 военнослужащих правительственных сил страны.

Об этом сообщил в среду секретарь совета провинции Фарах Дадулла Конех.

"Вооруженные боевики атаковали пост подразделения национальной безопасности в местечке Дехак, в центре провинции Фарах, в результате чего погибли восемь сотрудников безопасности и четверо сотрудников полиции", – сказал он местным журналистам.

Силовые структуры страны пока не дали официального подтверждения этой информации. Помимо этого, террорист-смертник на заминированной автомашине Mazda рано утром в среду атаковал пост правительственных сил в районе населенного пункта Саид Абад уезда Надали, провинции Гильменд. В результате атаки погибли два сотрудника полиции.

Ни одна из экстремистских групп, действующих на территории провинции, не взяла ответственность за нападение.

Ранее мы передавали, что талибы напали на четыре поста полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана вечером 8 марта, 17 силовиков погибло.

Также сообщалось, в Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв. Погибло как минимум семь человек, среди них – сотрудник полиции.

Напомним, 23 февраля талибы атаковали военную базу, расположенную в провинции Фарах. В результате нападения погибли 18 солдат.