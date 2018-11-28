В Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек из одной семьи

Авиаудар был нанесен по позициям боевиков "Талибана" в деревне в районе Гармсир

В Афганистане в результате авиаудара правительственных сил погибли по меньшей мере 30 мирных граждан, передает TOLOnews.

Как сообщается, авиаудар был нанесен по позициям боевиков "Талибана" в деревне в районе Гармсир. Источники издания сообщают, что при бомбардировке погибли по меньшей мере 30 гражданских.

"Было около 9 вечера, когда произошел авиаудар. Рядом с домом был припаркован автомобиль талибов, а затем началась атака. В доме было убито 30 человек, включая женщин и детей. Выжил только один подросток, он получил травмы", – говорится в сообщении.

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Отмечено, что все погибшие были членами одной семьи.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.