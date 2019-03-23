В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор
Инцидент произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах
Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера. Об этом в субботу сообщил телеканал "Толо ньюс".
Агентство Пажвок в свою очередь сообщило, что губернатор афганской провинции Гильменд и его заместитель пострадали при взрыве в городе Лашкаргах.
Позже стало известно, что, по меньшей мере, семь человек погибли при взрыве, более 10 человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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