Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор

Сегодня, 08:42

Инцидент произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах

Фото: AFP
В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg Другие страны Инцидент произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах

Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах на праздновании Дня фермера. Об этом в субботу сообщил телеканал "Толо ньюс".

Агентство Пажвок в свою очередь сообщило, что губернатор афганской провинции Гильменд и его заместитель пострадали при взрыве в городе Лашкаргах. 

Позже стало известно, что, по меньшей мере, семь человек погибли при взрыве, более 10 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Афганистан, взрыв, губернатор

Вы сейчас просматриваете новость " В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известно, когда спецпредставители США, России, Китая и ЕС обсудят ситуацию в Афганистане

21 марта, 01:31

США разработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом

В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб

16 марта, 08:41

По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы

В Афганистане боевики убили 16 работников частной строительной компании

6 марта, 15:14

Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были уничтожены

В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек

5 марта, 20:41

Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Когда наступает биологическая старость человека?

Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы