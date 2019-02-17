В Афганистане военные провели операцию против боевиков Талибана: десятки погибших
В ходе операции против талибов убиты 20 боевиков, погибли восемь военных
В Афганистане военные провели операцию против талибов, в провинции Сари-Пуль на севере страны. Были уничтожены 20 боевиков. Об этом заявил глава полиции провинции Абдул Карим Бакизой.
В свою очередь, официальный представитель губернатора провинции Забихулла Амани, в ходе операций у боевиков были отбиты несколько деревень.
Также он добавил, что операция началась 12 февраля и будет продолжаться до тех пор, пока район Саяд и его окрестности не будут освобождены.
Кроме того, стало известно, что во время боевых действий был убит сотрудник службы безопасности, а в ночь на 17 февраля погибли еще восемь полицейских.
Столкновение произошло после того, как талибы атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Балх. В результате перестрелки также были убиты и ранены несколько боевиков.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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