В Афганистане военные провели операцию против боевиков Талибана: десятки погибших

В ходе операции против талибов убиты 20 боевиков, погибли восемь военных

В Афганистане военные провели операцию против боевиков Талибана: десятки погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dd9/e72/5c4dd9e7215ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dd9/e72/5c4dd9e7215ec.jpg 2019-02-17T11:58:24+02:00 Другие страны В ходе операции против талибов убиты 20 боевиков, погибли восемь военных

В Афганистане военные провели операцию против талибов, в провинции Сари-Пуль на севере страны. Были уничтожены 20 боевиков. Об этом заявил глава полиции провинции Абдул Карим Бакизой.

В свою очередь, официальный представитель губернатора провинции Забихулла Амани, в ходе операций у боевиков были отбиты несколько деревень.

Также он добавил, что операция началась 12 февраля и будет продолжаться до тех пор, пока район Саяд и его окрестности не будут освобождены.

Кроме того, стало известно, что во время боевых действий был убит сотрудник службы безопасности, а в ночь на 17 февраля погибли еще восемь полицейских.

Столкновение произошло после того, как талибы атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Балх. В результате перестрелки также были убиты и ранены несколько боевиков.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.