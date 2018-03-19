В Афганистане взорвались два мотоцикла: погибли 4 человека

Сегодня, 16:17

Ни одны группировка пока не взяла на себя ответственность за теракты

Фото: AFP
Фото: AFP

В Афганистане в результате взрывов бомб, прикрепленных к мотоциклам, погибли четыре человека, 17 – получили ранения. 

Об этом сообщает The Associated Press.

В результате одного из нападений возле спортивного стадиона в восточной провинции Нангархар погибли три человека в понедельник, 19 марта.

В полиции отметили, что взрыв произошел в то время, как бывший боевой командир Гульбеддин Хекматияр проводил митинг на стадионе в Джелалабаде, столице провинции.

В полиции заявили, что взрыв произошел под конец митинга. В результате нападения десять человек получили ранения.

Еще один взрыв произошел в западной провинции Герат, в результате которого погиб один человек, еще семеро были ранены.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.

Ранее мы передавали, что талибы напали на четыре поста полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана вечером 8 марта, 17 силовиков погибло.

Также сообщалось, в Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв. Погибло как минимум семь человек, среди них – сотрудник полиции.

Напомним, 23 февраля талибы  атаковали военную базу, расположенную в провинции Фарах. В результате нападения погибли 18 солдат.
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