В африканской стране произошла новая вспышка лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля в Республике Конго зарегистрировали 32 случая болезни, вызываемой вирусом Эбола. Об этом сообщил заместитель генерального директора ВОЗ Питер Салама, подчеркнув, что это число включает как подтвержденные, так и предполагаемые случаи опасного заболевания, пишет ТАСС.

"С 4 апреля по 9 мая, по нашим оценкам, было зафиксировано 32 вызывающих подозрение, предполагаемых и подтвержденных случая", – сказал Салама. По его словам, два случая подтверждены лабораторными анализами. "Мы очень обеспокоены и планируем различные сценарии, включая наихудший", – отметил он.

Вспышка вируса была зафиксирована в 30 км от городка Бикоро в Экваториальной провинции. Как пояснил Салама, вирус Эболы был выявлен в двух из пяти образцов материала, взятого у пяти пациентов. На месте сейчас работает группа специалистов ВОЗ, сообщил он.

Напомним, на Мадагаскаре началась вспышка легочной чумы. Количество заражений превысило две тысячи человек. Зарегистрировано уже 2003 заражения и 165 смертей.

Между тем, в результате вспышки холеры в Йемене заразились 612 703 человека, а 2048 человек умерли с начала эпидемии в апреле текущего года. Сообщается, что количество новых случаев заражения возросло за последние две недели. Сейчас ситуация в Йемене наихудшая за последние полгода. Отмечается, что наиболее пораженными районами являются Ходейда, Аль-Джавф, Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден.