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В Африке число зараженных перевалило за миллион

8 августа, 01:19

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Зафиксировано 690 436 случаев выздоровления

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки превысило порог в 1 млн, – это 5% от общего числа заражений по всему миру.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Зафиксированы 1 007 366 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 22 066 смертей и 690 436 случаев выздоровления. Реальная цифра может быть гораздо выше, поскольку в ряде африканских стран есть проблемы с тестированием.

Самая тяжелая ситуация складывается в ЮАР, где по состоянию на 7 августа подтверждено более 538 тыс. случаев заражения COVID-19 и 9 604 летальных исходов. Эксперты, однако, отмечают, что такой показатель может быть связан с тем, что в ЮАР достаточно масштабно развернута система тестирования по сравнению с остальными странами региона.

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Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на результаты опроса, проведенного в 41 африканском государстве из 47, что за время пандемии коронавирусом в Африке заразились по меньшей мере 35 тыс. медицинских работников.

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Ранее сообщалось, что коронавирус убил африканскую королеву.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Африка заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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