В Африке число зараженных перевалило за миллион

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки превысило порог в 1 млн, – это 5% от общего числа заражений по всему миру.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Зафиксированы 1 007 366 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 22 066 смертей и 690 436 случаев выздоровления. Реальная цифра может быть гораздо выше, поскольку в ряде африканских стран есть проблемы с тестированием.
Самая тяжелая ситуация складывается в ЮАР, где по состоянию на 7 августа подтверждено более 538 тыс. случаев заражения COVID-19 и 9 604 летальных исходов. Эксперты, однако, отмечают, что такой показатель может быть связан с тем, что в ЮАР достаточно масштабно развернута система тестирования по сравнению с остальными странами региона.
Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на результаты опроса, проведенного в 41 африканском государстве из 47, что за время пандемии коронавирусом в Африке заразились по меньшей мере 35 тыс. медицинских работников.
Ранее сообщалось, что коронавирус убил африканскую королеву.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк