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В Африке молния уничтожила два российских "Панциря"

29 июля, 05:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С российской техникой снова беда, на этот раз в Эфиопии

Ранее в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стал военным трофеем, а теперь в еще одной африканской стране, Эфиопии, два "Панциря" были выведены из строя молниями.

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Об этом Defense Express сообщил представитель одной из украинских оборонно-промышленных компаний со ссылкой на встрече со специалистами на территории Эфиопии.

Россия поставила в Эфиопию эти комплексы для прикрытия плотины на реке Голубой Нил от возможной воздушной атаки со стороны Египта. Однако недолго они прослужили. По меньшей мере два "Панциря" пострадали от небесных ударов.

"Причина попадания молнии в российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" – пренебрежение их расчетами мероприятий по заземлению. Ведь комплексы были размещены в зоне с большой толщиной скального грунта. Прорубить вглубь несколько метров гранита было сложно. А камень фактически является изолятором. Поэтому заземление комплексов, которое предусматривают меры безопасности, сделано не было. Во время грозы в "незаземленный" "Панцирь" попала молния. Она вывела из строя большое количество электронного оборудования. Боевая машина непригодна для выполнения поставленных задач. Таких случаев было по меньшей мере два", – сообщил собеседник.

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Россия поставила в Эфиопию несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в 2019 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей", причем сделано это было ударными беспилотниками. Турецкий президент Эрдоган говорил потом, что "это очень тяжелые и важные системы ПВО". А в мае появилось видео, как Турция истребляет российские "Панцири" в Ливии.

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Россия Эфиопия Африка молния военная техника Панцирь-С1

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