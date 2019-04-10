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В Африке найден редкий желтый алмаз

Сегодня, 03:21

В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов

Фото: twitter.com/FDIplc
Фото: twitter.com/FDIplc.
В Африке найден редкий желтый алмаз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d35/6a8/5cad356a88472.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d35/6a8/5cad356a88472.jpg Другие страны В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов

В Королевстве Лесото на юге Африки нашли необычайно редкий желтый алмаз. Масса удивительного самородка составляет 72 карата.

Об этом сообщает сайт News24. В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов.

Среди этих алмазов также встречались образцы желтого оттенка.

Ранее уникальный алмаз размером с куриное яйцо выставили на обозрение публики в Нью-Йорке. Алмаз – абсолютный рекордсмен. Он – величайший из всех, когда-либо найденных на территории Северной Америки. Удивительный минерал величиной с куриное яйцо. 552 карата, такой вес этого уникального природного алмаза. Размер рекордный. Нашла его осенью прошлого канадская горно-добывающая компания. Редкий минерал был в алмазной шахте, расположенной в 200 километрах от Северного Полярного круга.

Также мы писали, что белый бриллиант чистой воды в форме сердца весом в 92 карата продан на аукционе в Женеве за 14,99 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантов. В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела, потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов: их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

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Тег Африка, минералы, алмаз

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