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В Африке от коронавируса излечился почти миллион человек

1 сентября, 01:41

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

А число летальных исходов за сутки возросло на 162

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 1 245 286, увеличившись за сутки на 8 663. Об этом сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

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Согласно сообщению, число летальных исходов за прошедшие 24 часа возросло на 162, до 29 581 человек. А количество выздоровевших на африканском континенте составило 976 тыс.

Заметим, что больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР — 625 056 и 14 028 соответственно. В Египте зафиксировали 5 399 летальных исходов при 98 727 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 501 человека.

Также много инфицированных и умерших в Нигерии (53 865 и 1 013) и Гане (44 205 и 276) соответственно.

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Напомним, что вакцина против коронавируса Оксфордского университета впервые тестируется в Южной Африке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Африка заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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