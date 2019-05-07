В Африке слон затоптал насмерть британского солдата

22-летний Мэтью Тэлбот служил рейнджером в одном из батальонов Колдстримского гвардейского полка

Фото: Flickr

Спустя месяц после того, как в Южной Африке слон убил охотившегося на носорогов браконьера, аналогичная трагедия случилась в Малави, где в ходе несения службы в Малави погиб молодой британский рейнджер Мэтью Тэлбот.

Как сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, 22-летний британский рейнджер участвовал в спецоперации по борьбе с браконьерами в составе 1-го батальона Колдстримского гвардейского полка.

Слон напал на Тэлбота, когда тот патрулировал 5 мая. Обстоятельства его смерти не уточняются, однако, насколько известно, он стал первым британским рейнджером, который погиб в результате нападения дикого животного.

Мэтью Тэлбот и остальные рейнджеры из его группы вели борьбу с вооруженными браконьерами, которые занимаются незаконной торговлей слоновой костью и рогами носорога.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

Кроме того, мы писали, что слоны стали чаще проявлять агрессию в другой части мира – Азии. Всего за несколько дней в китайской провинции Юньнань было зафиксировано четыре нападения слонов на людей, в результате чего три человека погибли и еще один оказался в больнице.

Смотрите видео: Слон атаковал автомобиль с туристами:

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