Вирус Эбола в Африке: уровень угрозы подняли до "очень высокого"

Сегодня, 11:50

ВОЗ обеспокоен ростом распространения болезни в регионе

Фото: AFP
Фото: AFP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила риск заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) с "высокого" до "очень высокого". Об этом сообщает ТАСС.

17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

На настоящий момент поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ в ДРК.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла -  острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %.Надежной и единственной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола. 
Конго, Африка, воз, эбола, лихорадка Эбола

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