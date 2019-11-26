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В Албании произошло мощное землетрясение: есть погибшие – фото и видео

26 ноября, 11:12

В спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи

После недавнего землетрясения во Франции новое ЧП произошло в Албании. По меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали в результате произошедшего в Албании землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщила албанская газета KohaJone со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Землетрясение в Албании. Источник: Reuters

По его данным, пострадавшие доставлены в больницы Дурреса и Тираны. При этом в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи, отмечает издание.

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Власти Албании приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в городах Тирана, Дуррес и Лежа.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Спасатели продолжают разбирать завалы. Разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. Толчки ощущались в Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

МИД Украины призывает украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости – обратиться к Почетному консулу Украины в Албании.

Ранее сейсмологи предупредили, что в Украине может произойти мощное землетрясение.

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фото видео Албания землетрясение

Источник: ТАСС

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