В Альпах произошло крушение спортивного самолета, есть жертвы

Самолет вылетел из Западной Швейцарии и направлялся в Италию

Фото: lenouvelliste.ch

В Швейцарских Альпах разбился спортивный самолет, погибли трое человек, один из них ребенок. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

Самолет вылетел в Италию около 9:00 утра с аэродрома Водуа. По неизвестным причинам около 10:25 самолет потерпел крушение, после чего загорелся.

По словам местной полиции, из-под сгоревших обломков были извлечены тела пилота, пассажира и ребенка.

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Правоохранительные органы выясняют причины крушения самолета.

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Как сообщалось, 25 августа в результате столкновения вертолета со сверхлегким самолетом в небе над Майоркой погибли семь человек.

Также мы сообщали, что после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.





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