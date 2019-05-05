В Алжире арестовали брата экс-президента Бутефлики
Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира
В Алжире арестовали младшего брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики – Саида Бутефлику, который был фактическим руководителем государства последние шесть лет.
Об этом сообщает Al Jazeera с ссылкой на местные медиа.
Также вместе с Бутефлику арестовали бывших начальников разведслужб Алжира – генерала Башира Тартага и Мухаммеда Мадину.
Саид Бутефлика десять лет работал советником президента. После того, как его брат перенес сердечный приступ и оказался частично парализован, Саид Бутефлика управлял Алжиром с 2013 года.
2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.
Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
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