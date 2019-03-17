В Алжире начали формировать новое правительство

В новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества

В Алжире начали формировать новое правительство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e98/cf9/5c8e98cf9e6a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e98/cf9/5c8e98cf9e6a8.jpg 2019-03-17T21:02:16+02:00 Другие страны В новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества

После массовых протестов в Алжире премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства, передает DW.

В консультациях принимают участие вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства.

Новое правительство планируется сформировать как из профессиональных политиков, так и из граждан, которые ранее не имели отношение к политике.

Кроме того, в новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества.

Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

Позже стало известно, что в Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа.

А тем временем, до выборов президента Украины осталось две недели. "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

А ранее стало известно, как кандидаты манипулируют избирателями. Выдают проекты по благоустройству или мелкие ремонты, выполненные за государственные средства, за свою благотворительность.

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