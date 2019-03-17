В Алжире начали формировать новое правительство
В новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества
После массовых протестов в Алжире премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства, передает DW.
В консультациях принимают участие вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства.
Новое правительство планируется сформировать как из профессиональных политиков, так и из граждан, которые ранее не имели отношение к политике.
Кроме того, в новом составе будут в значительной степени отражены демографические особенности алжирского общества.
Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
Позже стало известно, что в Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа.
А тем временем, до выборов президента Украины осталось две недели. "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.
А ранее стало известно, как кандидаты манипулируют избирателями. Выдают проекты по благоустройству или мелкие ремонты, выполненные за государственные средства, за свою благотворительность.
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