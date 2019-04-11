Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента

Сегодня, 01:02

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке

Фото: AFP
В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e69/c17/5cae69c17e29a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e69/c17/5cae69c17e29a.jpg Другие страны 2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке

Внеочередные выборы президента состоятся в Алжире 4 июля этого года – соответствующий указ подписал временный президент страны Абделькадер Бенсалех.

Об этом сообщает APS.

"Временный глава государства Абделькадер Бенсалех во вторник, в день своего вступления в должность, подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Алжире 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Алжир, дата, выборы президента

Вы сейчас просматриваете новость " В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алжир получил главу государства на 90 дней

Вчера, 02:34

Бенсалах будет находиться на посту и. о. президента в течение 90 дней до выборов

Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа

4 апреля, 01:25

В обращении к нации он называет себя "обычным гражданином"

Конституционный совет Алжира объявил пост президента вакантным

3 апреля, 17:00

Временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации с 2002 года

Президент Алжира Бутефлика объявил об уходе с поста

2 апреля, 23:27

Армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности

Президент Алжира решил уйти в отставку

1 апреля, 22:11

Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода

Президент Алжира готовится объявить об отставке

1 апреля, 03:20

С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста

Обильное питье: печальные последствия

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

10 привычных вещей, у которых есть срок годности, а мы не знали

MARUV выпустила второй выпуск Shlakoblochina

Крупнейший авиадвигатель в мире проходит заключительные испытания

8 звездных пар, которые решились на отношения с бывшими

Хацкевич: Гармаш мог и героем матча стать
Загрузка...

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Вчера, 07:19

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

9 апреля, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

У нее нереальная фигура и бомбический Инстаграм

Как стирать пуховик в стиральной машине

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном