В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента
2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке
Внеочередные выборы президента состоятся в Алжире 4 июля этого года – соответствующий указ подписал временный президент страны Абделькадер Бенсалех.
Об этом сообщает APS.
"Временный глава государства Абделькадер Бенсалех во вторник, в день своего вступления в должность, подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Алжире 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.
Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
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