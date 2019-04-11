В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке

Фото: AFP

В Алжире назначили дату внеочередных выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e69/c17/5cae69c17e29a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e69/c17/5cae69c17e29a.jpg 2019-04-11T01:02:00+03:00 Другие страны 2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о своей отставке

Внеочередные выборы президента состоятся в Алжире 4 июля этого года – соответствующий указ подписал временный президент страны Абделькадер Бенсалех.

Об этом сообщает APS.

"Временный глава государства Абделькадер Бенсалех во вторник, в день своего вступления в должность, подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Алжире 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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