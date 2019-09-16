В Алжире определились с новой датой президентских выборов

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Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех в воскресенье вечером выступил с речью к нации, во время которой заявил, что выборы главы государства состоятся 12 декабря 2019 года. Обращение политика транслировалось в эфире государственного телевидения.

"Президентские выборы назначаются на четверг, 12 декабря 2019 года, что соответствует положениям конституции", — отметил он. Бенсалех призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие (выборы — ред.) стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", — подчеркнул он.

"В силу своей важности предстоящие выборы станут беспрецедентной возможностью для установления доверия в стране и тем самым откроют путь нашему народу к многообещающим горизонтам в плане укрепления демократической практики, — заявил Бенсалех. — Президентские выборы — это один единственный жизнеспособный и демократический вариант урегулирования". Он заверил, что "будут созданы все необходимые условия для организации президентских выборов с гарантией прозрачности, законности и честности".

"Призываю граждан Алжира внести вклад в написание истории их страны, выбор нового президента, чтобы начертить сияющее будущее, о котором мечтали деды и отцы, а теперь мечтают наши дети", — продолжал он. Временный президент подтвердил "решимость государства двигаться вперед по пути систематического осуществления преобразований через принятие мер по оздоровлению государственных структур, борьбу с коррупцией и безнаказанностью, восстановление нормального функционирования институтов, проведение честных выборов".

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Бенсалех отдельно отметил роль Национальной народной армии (ННА) Алжира, "прилагающей усилия, чтобы сохранить страну в рамках конституционного пути, помочь народу двигаться в сторону перемен".

Ранее в Алжире конституционный совет перенес дату президентских выборов из-за отсутствия достаточного количества кандидатов. Выборы должны были состояться 4 июля.

2 апреля Абдельазиз Бутефлика после полутора месяцев народных волнений и под давлением армии объявил о своем уходе с поста, уведомив об этом, как того требует конституция, председателя Конституционного совета.

Он занимал высший пост с апреля 1999 года. Весной 2013 года Бутефлика перенес тяжелый инсульт. После болезни общее состояние его здоровья сильно ухудшилось, и он стал редко появляться на публике. С тех пор один из самых опытных политиков арабского мира передвигался в инвалидном кресле и часто ездил за границу для проведения медицинских процедур.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

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