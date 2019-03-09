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В Алжире с новой силой разгорелись антипрезидентские протесты

Сегодня, 00:44

на улицы города вышли десятки тысяч людей

Фото: AFP
В Алжире с новой силой разгорелись антипрезидентские протесты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2f1/89c/5c82f189ce245.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2f1/89c/5c82f189ce245.jpg Другие страны на улицы города вышли десятки тысяч людей

В столице Алжира с новой силой продолжились массовые антипрезидентские протесты.

Как сообщает Deutsche Welle, на улицы города вышли десятки тысяч людей, выступающих против решения действующего президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок.

Один из самых популярных имамов Алжира не упомянул в своей молитве президента, как он делал каждую пятницу, а лишь пожелал всего наилучшего алжирскому народу, сообщает агентство Reuters.

Накануне Бутефлика, который редко появляется на публике и сейчас находится в больнице в Швейцарии, предупредил, что в ряды демонстрантов могут затесаться провокаторы, чтобы вызвать беспорядки. "Мы должны призвать к бдительности и осторожности в случае, если на мирное собрание проникнут коварные силы, которые могут привести к хаосу", – отметил он.

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Напомним: Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики вменяют ему, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года.

Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.

Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.

Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

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Тег Алжир, президент, протесты

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