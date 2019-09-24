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В Алжире сгорело восемь младенцев

24 сентября, 23:47

Пожар возник в перинатальном центре, где было около 20 новорожденных

В Алжире восемь младенцев погибли в пожаре. Это произошло в больнице на востоке страны.

Огонь возник, вероятно, из-за короткого замыкания, говорят следователи. Дым быстро проник в перинатальный центр, где было около 20 новорожденных.

Палаты выгорели полностью. Около сотни людей эвакуировали, но восемь детей не успели вынести из огня.

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Как "Сегодня" писали ранее, одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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Источник: Сегодня

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