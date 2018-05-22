В Амстердаме варят уникальное пиво из дождевой воды

Очищенная дождевая вода – пока что удовольствие не из дешевых

В Амстердаме варят уникальное пиво. Один из главных ингредиентов – дождевая вода. Именно она, по словам пивоваров, делает вкус напитка особенно мягким. А использовать ее начали чтобы спасти город от наводнений.

Утром дождь, в обед немного солнца, вечером – снова дождь. Типичная погода в Амстердаме. Здесь льет около 160 дней в году, эта одна из самых дождливых столиц Европы. Но ливни последних лет стали вызовом даже для опытных в вопросах осадков амстердамцев. Дожди усилились настолько, что не единожды превращают город в сплошной канал

Местная канализация рассчитана на частый мелкий дождь. Поэтому с ливнями, которые за час заливают Амстердам месячной нормой осадков, она не справляется.

В Амстердаме быстро поняли: дождевая вода – это ценный ресурс, который можно использовать. Но очищенная дождевая вода – пока что удовольствие не из дешевых. Литр обходится в 65 евроцентов. В результате, маленькая бутылка пива из нее стоит около 3 евро, что на четверть дороже другой продукции пивоварни.

В ближайшее время в Амстердаме планируют открыть пивоварню, оснащенную системой сбора дождевой воды. И уже через три года все ее пиво будет на дождевой воде.

Напомним, ученые создали пиво из молока.

Ранее эксперты огласили смертельную для человека дозу пива.