В Андах произошло внезапное извержение вулкана

Вулкан Невадос-де-Чильян проснулся в Андах. Кадры извержения сняли туристы, приехавшие на горнолыжный курорт. Они как раз в это время передвигались подъемником.

Извержение стало для них неожиданностью. Но власти Чили успокаивает – пока вулкан не представляет угрозы. Мол, извержения недостаточно сильное.

Как мы писали, 3 июня в Гватемале произошло самое мощное за последние более чем 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго. Жертвами стихии в первые сутки стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали.

Восьмикилометровый поток раскаленной лавы с густым шлейфом черного дыма и пепла накрыли столицу Гватемалу и другие регионы страны.

Также стало известно, что по склонам вулкана стала сходить лава, и в связи с этим спасательные работы приостановлены. В Национальном институте сейсмологии и вулканологии отметили, что ширина потоков раскаленной породы составляет 30-40 метров и высотой до 4-5 метров. В итоге ученые порекомендовали объявить тревогу, так как схождение лавы может нарушить движение в окрестностях вулкана.