В Анкаре считают, что нападение на Турцию в Сирии, является атакой на НАТО

Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе, - заявили в Анкаре

Турция 28 февраля начнет проводить консультации с НАТО в связи с ситуацией в сирийской Идлибе, где были обстреляны турецкие военные, поскольку считают произошедший там иницдент атакой на Альянс. Об это в эфире телеканала ТРТ выступил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Совершенное нападение на Турцию, является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для создания бесполетной зоны в Идлибе", — заявил Челик.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли. После этого представители Турции провели консультации по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

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Напомним, что турецкие военные огнем ответили на авиаудар в Сирии. Добавим, что после авиаудара Турция считает сирийские войска вражескими целями.

Также Анкара не будет останавливать сирийских беженцев, которые хотят попасть в Европу.

Заметим, что а Стамбуле около 30 местных жителей протестуют перед воротами Генконсульства РФ после обстрела турецких военных в сирийском Идлибе, ведь Россия явлется союзником Сирии.

Видео: warjournal

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