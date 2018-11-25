В Анкаре возле австрийского посольства произошла стрельба

В столице Турции Анкаре, где недавно обстреляли здание посольства США, возле австрийского посольства произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

Стрельба произошла около полуночи. Как выяснилось, неизвестные стреляли из белого автомобиля. Пока неизвестно, было ли посольство объектом стрельбы. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Из-за стрельбы силы безопасности города ненадолго блокировали дороги возле здания посольства. Полиция разыскивала автомобиль с преступниками. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество отливных пуль.

Напомним, недавно в столице Турции неизвестные напали на посольство Соединенных Штатов Америки, сделав несколько выстрелов по зданию. Один из нападавших на посольство США в Турции признался, что они совершили преступление из-за высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты.

Отметим, что этот инцидент, вероятно, может быть связан с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недавно США ввели санкции против двух министров Турции из-за преследования американского пастора Эндрю Крейга Брансона.