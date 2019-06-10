В Анталию "слетелось" рекордное количество туристов

Только 8 июня в аэропорты "туристической столицы" Турции прибыло 85 205 туристов

Фото: Pixabay

Восьмого июня в турецкую Анталью воздушным путем прибыло рекордное число туристов. Об этом написал в социальным сетях губернатор провинции Мюнир Каралоглу, передает Анадолу.

Каралоглу сообщил, что 8 июня в аэропорты "туристической столицы" Турции прибыло 85 205 туристов.

Губернатор отметил, что с начала мая в Анталью прибыли 570 422 туриста, что больше показателя прошлого года на 17 процентов.

В то же время число туристов, посетивших Анталью с начала года, выросло на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,87 миллионов человек.

Напомним, что уже пришли первые дни лета, а вместе с этим украинские Карпаты открыли летний туристический сезон, приглашая гостей со всех точек мира. Так, особой популярностью у туристов пользуется именно Яремче – небольшой городок в Ивано-Франковской области. Сайт "Сегодня" побывал там и рассказывает, как провести летние выходные или отпуск в Яремче, где вкусно поесть и снять достойное жилье, на что посмотреть и чем себя развлечь.

Кроме того, 28 июня украинцы будут отмечать День Конституции. Если вы еще не определились, куда поехать на праздник и как отдохнуть, "Сегодня" рекомендуют список интересных направлений для внутреннего туризма.

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