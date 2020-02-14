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В Антарктиде – жара: побит второй температурный рекорд за месяц

14 февраля, 12:29

На самом холодном континенте планеты ночью было больше 20 градусов тепла

/ Фото: Pixabay

Пока природа продолжает баловать украинцев не по-зимнему теплой погодой, в Антарктике побили второй температурный рекорд за две недели.

Как сообщает агентство AFP, в ночь на 14 февраля температура на континенте Антарктида поднялась до 20,75 градусов тепла – впервые в истории наблюдений.

Это сразу на 2,5 градуса выше, чем 6 февраля, когда на аргентинской полярной базе "Эсперанса" зафиксировали другой рекорд – 18,3 градуса тепла.

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Температуру замеряли на полярной станции, расположенной на острове вблизи северной оконечности материка в рамках начатого 20 лет назад проекта по изучению влияния потепления климата на планете на вечную мерзлоту.

В свою очередь, по словам бразильского ученого Карлоса Шефера, рекордно высокая температура в Антарктике не связана с глобальным потеплением. Он считает, что сделанный замер "не является частью долгосрочного исследования".

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Напомним, что руководительница Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская прогнозирует изменения климата в Украине, что приведет к более частым тропическим ночам и аномально теплым зимам.

В свою очередь президент США Дональд Трамп продолжает отрицать глобальное потепление. Подробнее – в видеосюжете:

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