ФОТОФАКТ. В Антарктике обнаружили полчище пингвинов

В "суперколонии" по подсчетам оказалось около 1,5 миллионов особей

В Антарктиде обнаружили "суперколонию" 1,5 млн пингвинов Адели.

Об этом сообщает газета Independent.

Колонию обнаружили на спутниковых снимках NASA, и после этого решили отправить туда экспедицию.

Экспедиция обнаружила около 751 тысяч пар птиц, устроивших гнезда на островах Дангер. Вода вокруг них "просто кишела" пингвинами.

"На протяжении десятилетий ученые считали, что популяция пингвинов Адели неуклонно снижается, но это открытие снизило их опасения. Острова, на которых обнаружили пингвинов, невероятно удалены и окружены толстыми льдами, последствия изменения климата и человеческой активности на них выражены минимально – и это способствовало сохранению птиц", – говорится в сообщении.

Ученые пришли к выводу, что открытие этой колонии "лишний раз доказывает, что пингвины успешно выживают, только если их среда обитания полностью не затронута человеком".

Напомним, недавно пожилой пингвин потерял свою любимую картонную девушку. Из-за тайфуна работники убрали из вольера хрупкую фигуру, которую точно снес бы ураган. Несчастный пингвин так расстроился, что отбился от сородичей и все реже стал выходить к людям.

Кроме этого, мы писали, что украинские полярники показали, как в Антарктиде спасли "соседа" от съедения касатками.

Ранее пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проверить работу" ученых