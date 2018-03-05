ФОТОФАКТ. В Антарктике обнаружили полчище пингвинов

Сегодня, 20:40

В "суперколонии" по подсчетам оказалось около 1,5 миллионов особей


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Антарктиде обнаружили "суперколонию" 1,5 млн пингвинов Адели.

Об этом сообщает газета Independent.

Колонию обнаружили на спутниковых снимках NASA, и после этого решили отправить туда экспедицию.

Экспедиция обнаружила около 751 тысяч пар птиц, устроивших гнезда на островах Дангер. Вода вокруг них "просто кишела" пингвинами.

"На протяжении десятилетий ученые считали, что популяция пингвинов Адели неуклонно снижается, но это открытие снизило их опасения. Острова, на которых обнаружили пингвинов, невероятно удалены и окружены толстыми льдами, последствия изменения климата и человеческой активности на них выражены минимально – и это способствовало сохранению птиц", – говорится в сообщении.

Ученые пришли к выводу, что открытие этой колонии "лишний раз доказывает, что пингвины успешно выживают, только если их среда обитания полностью не затронута человеком". 

Напомним, недавно пожилой пингвин потерял свою любимую картонную девушку. Из-за тайфуна работники убрали из вольера хрупкую фигуру, которую точно снес бы ураган. Несчастный пингвин так расстроился, что отбился от сородичей и все реже стал выходить к людям. 

Кроме этого, мы писали, что украинские полярники показали, как в Антарктиде спасли "соседа" от съедения касатками

Ранее пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проверить работу" ученых
Антарктида, колония, экспедиция, пингвин, пингвины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: novostiphuketa.com

Правозащитники проверили Лычаковскую колонию во Львове

14 Октября 2017, 00:20

Вода в тюрьме по графику, а труд заключенных - бесплатный

Харьков

В Харьковском экопарке появился необычный пингвин

27 Октября 2017, 12:24

Перуанский пингвин Альберт был подарен зверинцу его бывшим владельцем
Загрузка...

Техно

Кит заснял увлекательное видео. Фото: pixabay

Кит снял на камеру свое путешествие по неизведанной Антарктике

20 Февраля, 17:32

Малый полосатик — один из самых малоизученных китов. Американские биологи немного заполнили этот пробел, прикрепив к животному камеру  

Техно

Антарктида всегда была богата на тайны и аномалии. Фото: pixabay

Невероятно: среди тающих вокруг ледников, один - замерзает

27 Февраля, 15:03

Ученые из Новой Зеландии исследовали Ледник Росса в Антарктиде и столкнулись с невероятным

Техно

По мнению ученых, дно Антарктиды должно стать заповедником. Фото: pixabay

Кто обитает на дне озера в Антарктиде: первое фото в истории

14 Февраля, 09:58

В ходе подводной экспедиции ученые сделали первые в истории снимки созданий, найденных на дне озера в Антарктиде  

Украина

Фото: страница Андрея Андреева в Facebook

Украинской станции в Антарктиде исполнилось 22 года: появилась забавная история

5 Февраля, 16:12

Научную станцию Украине передали британцы и запросили за нее 1 фунт стерлингов
Загрузка...