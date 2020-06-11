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В Аргентине коронавирусом заразилось более 25 тысяч человек

11 июня, 03:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Аргентине осталась только одна провинция, где не было зафиксировано ни одного случая заражения

В Аргентине, где новая пневмония уже поставила антирекорд, за сутки выявили 1 226 случаев инфицирования коронавирусом. Как заявило министерство здравоохранения южноамериканской страны, общее число заразившихся достигло 25 987.

За сутки была подтверждена смерть 18 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 735. Признан выздоровевшим был 7 991 человек.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 621. За ней следует столица с 521 случаем.

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В Аргентине осталась только одна провинция, где не было зафиксировано ни одного случая заражения — Катамарка. Ранее первый инфицированный был выявлен в провинции Формоса. Он приехал в регион из Буэнос-Айреса.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе как минимум до 28 июня. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.

Ранее борющиеся с коронавирусом аргентинские и мексиканские медики вышли на протесты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Аргентина заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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