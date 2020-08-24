В Аргентине началась третья фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19

ОАЭ также примут участие в испытаниях вакцины

В Аргентине началась третья фаза клинических испытаний инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной в Китае. Об этом сообщил ее разработчик – Государственная биотехнологическая корпорация Китая, входящая в состав Государственной фармацевтической корпорации Sinopharm, передает Xinhua.

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Корпорация CNBG ранее получила сертификат, разрешающий эти испытания, и накануне в Пекине прошла церемония запуска третьей фазы клинических испытаний вакцины.

Помимо Аргентины ранее свое согласие на третью фазу клинических испытаний инактивированной вакцины дали Объединенные Арабские Эмираты, а 20 августа – Перу и Марокко.

"CNBG будет сотрудничать с одной из компаний Аргентины с тем, чтобы стимулировать исследования и разработки, касающиеся инактивированной вакцины", – говорится в сообщениие.

Напомним, 17 августа Национальное управление интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на вакцину против коронавируса COVID-19, которая на тот момент прошла две фазы испытаний.

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Также мы сообщали, что вакцина от коронавируса китайского производства, по словам руководителя Sinopharm Лий Джинжен, может появиться в продаже уже в декабре текущего года.

В сюжете "Сегодня" – как в ВОЗ прокомментировали появление вакцины от COVID-19 российского производства:

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