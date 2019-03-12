В Аргентине пилоты боятся летать на Boeing после крушения самолета в Эфиопии

Профсоюз летчиков призвал принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров

Фото: Pixabay

В Аргентине пилоты боятся летать на Boeing после крушения самолета в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/70d/f16/5c870df16b7ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/70d/f16/5c870df16b7ce.jpg 2019-03-12T03:40:25+02:00 Другие страны Профсоюз летчиков призвал принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров

В Аргентине пилоты крупнейшей местной авиакомпании Aerolineas Argentinas хотят отказаться от полетов на лайнерах Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом заявила аргентинская Ассоциация пилотов авиалиний.

Ранне профсоюз попросил Национальное управление гражданской авиации республики и Aerolineas Argentinas, во флоте которой есть пять Boeing 737 Max 8, принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров.

Ожидая ответа, в аргентинской Ассоциации пилотов авиалиний, отдали распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 Max 8. Пилоты не будут летать на таких лайнерах до получения информации и гарантий рисков при их использовании.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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