В Аргентине пилоты боятся летать на Boeing после крушения самолета в Эфиопии
Профсоюз летчиков призвал принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров
В Аргентине пилоты крупнейшей местной авиакомпании Aerolineas Argentinas хотят отказаться от полетов на лайнерах Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом заявила аргентинская Ассоциация пилотов авиалиний.
Ранне профсоюз попросил Национальное управление гражданской авиации республики и Aerolineas Argentinas, во флоте которой есть пять Boeing 737 Max 8, принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажей и пассажиров.
Ожидая ответа, в аргентинской Ассоциации пилотов авиалиний, отдали распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 Max 8. Пилоты не будут летать на таких лайнерах до получения информации и гарантий рисков при их использовании.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.
Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.
Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.
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