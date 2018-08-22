В Аргентине сожгли 400 кг кокаина, обнаруженного в российском посольстве

Правоохранительные органы Аргентины во вторник сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова.

"Это важное событие в рамках операции "12 королев", – отметила Буллрич. – Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз". По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось "разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России".

"Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они (преступники – Ред.) не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно", – добавила Буллрич.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданов с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.