В Аргентине у россиянина снова нашли 4 кг кокаина

Сегодня, 11:52

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России, который перевозил партию наркотиков в багаже

Фото: facebook.com / bullrichpatricia
Фото: facebook.com / bullrichpatricia

В Аргентине, в аэропорту Буэнос-Айреса правоохранители задержали россиянина, в багаже которого были обнаружены четыре килограмма кокаина. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила на своей странице в Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Согласно сообщению, пакеты с кокаином были спрятаны в двойном днем в багаже у задержанного. Аргентинский министр отметила, что после громкой находки – 389 килограммов кокаина, – на территории посольства России в стране был усилен контроль за незаконным оборотом наркотиков.

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Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданов с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.
Аргентина, аэропорт, наркотики, кокаин
Источник:

"Сегодня"

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