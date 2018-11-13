В Аргентине установили самый вкусный рекорд в мире

Аргентинские повара установили необычный всемирный рекорд – за полдня армия кашеваров приготовила более 11 тыс. пицц, потратив на это три тонны муки, 2 тыс. литров воды и 100 кг соли.

В команде с волонтерами, которые паковали и развозили пиццу покупателям, профессиональные повара за 12 часов сделали 11 287 пицц с томатной пастой, моцареллой и ветчиной.

Средства, вырученные от продажи, они обещали пожертвовать на благотворительность.

Предыдущий рекорд принадлежал пиццайоло из Италии, которые в свое время сделали 10 086 пицц.

Напомним, что американские ученые пришли к заключению, что пицца не только не вредна, но и может быть более полезным вариантом завтрака, чем традиционные хлопья с молоком.

Кроме того, мы писали об эксперименте, в ходе которого сравнили три пиццы – с вокзала, из пиццерии и замороженную из супермаркета.

Также сообщалось о курьере пиццы из Турции, который плюнул в пиццу клиента, из-за чего тот сбросил вес с 82 до 76 кг – у мужчины появилась параноидальное отвращение к заказной еде.