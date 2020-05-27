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Началась вторая волна коронавируса: в Армении сделали тревожное заявление

27 мая, 12:55

Станислав Кожемякин

Премьер-министр Пашинян рассказал, как снизить заболеваемость до нуля

В то время, как некоторые страны объявляют о полной победе на коронавирусом, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале второй волны эпидемии в стране.

"В связи с коронавирусом в стране сложилась довольно тяжелая ситуация. И мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса", – заявил он на заседании правительства страны 27 мая.

После замедления распространения вируса количество новых заболевших в Армении 26 мая подскочило до 372 за сутки. С начала эпидемии в стране в марте насчитывается 7 774 случаев COVID-19, из которых 98 скончались..

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Однако Пашинян утверждает, что власти знают, как снизить заболеваемость до нуля. Для этого следует выполнять три правила: носить маску, дезинфицировать или мыть руки с мылом и придерживаться социальной дистанции.

По его словам, армяне не научились жить с коронавирусом, но просуществует еще не менее года, и к этому придется приспосабливаться.

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14 мая в Армении продлили режим чрезвычайного положения на 30 дней, но при этом с 18 мая карантин ослабили – запустили общественный транспорт, возобновили работу детсадов, спортзалов и торговых центров. А с 25 мая в стране ввели обязательный масочный режим.

Тем временем в соседней Грузии заявили о планах запустить международный туризм. Как это будет происходить, рассказал премьер-министр Георгий Гахария.

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А как обстоят дела с борьбой с коронавирусом в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Армения коронавирус Пашинян эпидемиолог COVID-19

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