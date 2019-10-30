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В Армении приветствовали решение конгрессменов США о признании геноцида в Османской империи

30 октября, 03:44

Резолюция — смелый шаг в направлении установления истины

Ереван, Армения

Ереван, Армения / Фото: Владимир Грисюк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

"Резолюция (о признании геноцида —Ред) — смелый шаг в направлении установления истины и исторической справедливости, он принесет утешение многим потомкам армян, переживших геноцид", — написал премьер в своем Twitter.

Ранее палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Похожие резолюции на протяжении десятилетий рассматривались конгрессменами, но так и не были вынесены на голосование.

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Резолюция не носит юридически обязывающего характера. Тем не менее, этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал принятие резолюции. Он в Twitter назвал решение конгрессменов позорным и счёл его попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

В 2016 году Германия признала геноцид армян, вызвав возмущение Турции.

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Армения США Турция геноцид Османская империя

Источник: ТАСС

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