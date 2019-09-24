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Бывший глава МВД Армении совершил самоубийство

24 сентября, 12:26

Следователи считают, что Айка Арутюняна довели до суицида

Айк Арутюнян. Фото: police.am

Айк Арутюнян. Фото: police.am

В Армении, где ранее в этом году обокрали резиденцию премьера, обнаружили тело бывшего министра внутренних дел страны, генерал-полковника Айка Арутюняна – следователи считают, что мужчину довели до самоубийства.

Экс-главу армянской полиции с огнестрельным ранением головы обнаружили в его особняке в селе Бжни около Еревана вечером 23 сентября, пишет Aysor, ссылаясь на управление Следственного комитета по Котайской области.

На месте происшествия также были обнаружены огнестрельное оружие и гильза.

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По данному факту уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 110 ("Доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз").

Как известно, Арутюнян командовал действиями полицейских в марта 2008 года, когда в результате беспорядков после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли по меньшей мере восемь активистов и один военнослужащий.

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МиГ-35 / Фото: mil.ru

После прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна расследование "дела 1 марта" возобновилось, а Айк Арутюнян выступал в нем в качестве свидетеля. 

Также по данному делу в качестве подозреваемых проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, генерал-полковник Юрий Хачатуров, который в 2008–2016 годах был начальником Главного штаба вооруженных сил Армении, а также экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Им всем были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя.

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Армения МВД самоубийство суицид Пашинян

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