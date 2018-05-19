В авиакатастрофе Boeing-737 на Кубе погибли 20 пасторов протестантской церкви

По его данным, пасторы возвращались в город Ольгин из Гаваны, где на протяжении нескольких дней принимали участие в теологическом семинаре

В числе пассажиров самолета Boeing-737, разбившегося в пятницу близ Гаваны, были двадцать пасторов одной из протестантских церквей Кубы. Об этом сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, пасторы возвращались в город Ольгин из Гаваны, где на протяжении нескольких дней принимали участие в теологическом семинаре. Все они были членами евангельской Церкви Назарянина.

Напомним, всего на борту находились 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Самолет авиакомпании Global Air Mexico, который летел из Гаваны в Ольгин упал на фермерское поле, между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Погибли 110 человек. При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии.

Рейс выполнялся иностранным экипажем. Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh.

После катастрофы по всей Кубе объявлен день траура.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. Ранее мы писали о первых версиях трагедии.

Граждан Украины на борту не было.